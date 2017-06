Albstadt Kunst aus Blumen zur Ehre Gottes

Albstadt/Straßberg. Es ist in Margrethausen schon Tradition, dass auf dem großen Blumenteppich im Chor der Pfarrkirche Sankt Margareta eine biblische Szene dargestellt wird. In diesem Jahr sind es die Jünger von Emmaus, die Jesus nach dessen Auferstehung am Brotbrechen erkennen. Ein knappes Dutzend Frauen, dazu wie immer auch die Schülerin Mara Niedernhuber, hatten sich am Mittwoch viele Stunden lang unter der Federführung von Cornelia Schmid-Lorch an der Gestaltung des Teppichs beteiligt. Herausgekommen ist einmal mehr ein Kunstwerk der besonderen Art.

An Fronleichnam hieß es für die Helferinnen und Helfer, ab fünf Uhr in der Frühe die Außenteppiche zu legen, so dass Pater Kaycee McDonald zusammen mit seinem derzeit in Margrethausen weilenden Chef, Generaloberer Pater George Okorie, Gottesdienst und Prozession in festlichem Rahmen abhalten konnte. Ohne die musikalische Begleitung durch den Musikverein, die zahlreichen Fahnen- und Himmelsträger – darunter zum zweiten Mal eine Frau; diesmal war es Waltraud Niedernhuber – und die Ministranten wäre das Ganze sicherlich nicht halb so feierlich gewesen.

Der Blumenteppich bleibt bis zum Sonntag in der Kirche und kann dort tagsüber bewundert werden.