Albstadt Kundgebung für Erhalt der Krankenhäuser

Eine Frau, die in der Pflege arbeitet, erklärt die große Bedeutung der Arbeit, zumal die Menschen immer älter würden. Eine andere Rednerin verweist auf das wohnortnahe Krankenhaus in Bludenz, betont das Recht auf schnelle Notfall-Versorgung und fragt: "Warum schafft das der Zollernalbkreis nicht?"

Yvonne Baumann von verdi Reutlingen bezeichnet die Betten- und die Personalreduzierung als gefährlich. In Balingen und in Ebingen leisteten die jeweils 600 Beschäftigten gute Pflege nach Qualitätsstandards. Vor 15 Jahren sei ein drastischer Knick beim Pflegepersonal entstanden; die Zahl der Ärzte hingegen sei vergrößert worden: eine Unverhältnismäßigkeit, denn es bedürfe auch der Regeneration, und dazu brauche es Pflegepersonal. Sie moniert, dass die schwarzen Zahlen an erster Stelle stünden vor dem Menschen.

Rund 80 Personen schließen sich dem Demo-Zug an, der die Marktstraße hoch Richtung Krankenhaus führt. Auf dem Weg gibt es Sprechchöre: "Kein Aus für das Albstädter Krankenhaus", "Modernisierung in Albstadt – das ist gescheiter – unser Kampf geht weiter!", "Gegen die Schließung hilft auf Dauer aktiver Widerstand und Frauenpower". Der ein oder andere fragt sich, warum von der Stadtverwaltung niemand da ist. Das Auswertungstreffen findet am Mittwoch ab 19.30 Uhr in der Grünen Au statt.