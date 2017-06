Albstadt Kultur-Hattrick in der City

Albstadt-Ebingen. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, das wollen die Veranstalter des Albstadt City Open Air am Freitag, 23. Juni, ab 18.30 Uhr. Denn die Bühne für das Fest der Kulturen tags darauf steht ohnehin in der Marktstraße – so wird sie doppelt genutzt.

Die Open Air-Konzerte zählen stets zu den Höhepunkten im Albstädter Kulturprogramm. Ob "Jazznacht im Hof" oder "Winter City Open Air" – die Veranstaltungen unter freien Himmel sind Publikumsmagnete. Am 23. Juni präsentieren das Kulturamt Albstadt und "Bluemusic Concert" erstmals gemeinsam das "Albstadt City Open Air". Die Marktstraße wird an diesem Sommerabend zur pulsierenden Festivalmeile mit erstklassiger Musik und ausgelassener Stimmung.

Das Line-up der Veranstaltung führt die Band "Heavytones" an. Jahrelang standen die Musiker in Stefan Raabs Show "TV total" auf der Bühne und begeisterten das Publikum mit ihrem Improvisationstalent. Seit einiger Zeit gehen die "Heavytones" nun auch live auf Tour. Ihr Sound ist eine spannende Mischung aus Funk, Rock, Pop und Jazz. Auch Mario "Juice" Maucher gilt als herausragender Musiker. Mit seiner Band Cocker Inspiration tritt er das musikalische Erbe des großen Joe Cocker an. "Unchain my Heart", "With a Little Help From My Friends", "Feelin‘ Alright" – die achtköpfige Band interpretiert alle Hits des englischen Weltstars. Dabei kommt Frontmann Maucher dem Original mit seinen ungelenken Bewegungen und der souligen Stimme ziemlich nah. Mit "The Louisiana Kids" geht’s in die 1960er und 70er Jahre. Das Repertoire der drei Musiker aus dem Zollernalbkreis reicht von Beatmusik und Woodstock-Vibes über den Südstaaten- und Westcoast-Sound Amerikas bis hin zu internationalen Klassikern der Rock- und Popmusik.