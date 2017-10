Albstadt Kuh ist noch nicht vom Eis

"Eine Wolke hängt über dem blauen Zentralklinikums-Himmel", so hat SPD-Fraktionschef Elmar Maute eine Anfrage im Gemeinderat Albstadt eingeleitet: Die Frage eines Standorts für ein mögliches Zentralklinikum treibt ihn um, zumal neben dem Standort Firstäcker zwischen Laufen und Dürrwangen auch der potenzielle Standort Kelleregert zwischen Weilstetten und Dürrwangen in jüngster Zeit häufiger genannt worden war – er hatte in einer Analyse 2002 am besten abgeschnitten.

Maute wollte nun wissen, wie sich die Albstädter Verwaltungsspitze in der Standortfrage positioniere. Während Oberbürgermeister Klaus Konzelmann auf die noch laufenden Gespräche mit seinem Balinger Amtskollegen Helmut Reitemann verwies, betonte der Erste Bürgermeister Anton Reger, dass Albstadt die Standortfrage mit Verantwortung für den ganzen Kreis betrachte.

"Die Kuh wäre vom Eis, wenn der Gemeinderat Balingen beschlösse, keinen Baugrund zur Verfügung zu stellen", sagte Konzelmann mit Blick auf "Kelleregert", von dem Frank Hipp (SPD) gehört hat, dass es sich um ein Feuchtgebiet handle und der Gemeinderat Balingen deshalb Wohnbebauung für das Areal abgelehnt habe.