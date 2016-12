Albstadt Krönender Abschluss zum Jubiläumsjahr des Fanclubs

Etwa 70 der insgesamt 112 Mitglieder erschienen. Sie alle wollten den 20-jährigen in Böblingen geborenen Stammspieler beim VfB näher kennenlernen. Der Stargast wurde mit großem Applaus em­pfangen. Vorsitzender Tobias Beck stellte fest: "Unser Fanclub und unser Gast haben eine Gemeinsamkeit: das Alter – beide sind in diesem Jahr 20 geworden." Beck zog ein positives Fazit. Er betonte, dass seit Anfang der 1990-er-Jahre der Fanclub bei allen Spielen des VfB dabei gewesen sei.

Im September 1996 sei dann der Fanclub offiziell gegründet worden. Im Babyalter bis zum Rentner seien es mehr als 100 Mitglieder. Rund ein Drittel davon sei im Besitz einer Dauerkarte und besuche in Fahrgemeinschaften die Heimspiele. Der "harte" Kern, rund zehn Mitglieder, war laufend bei Auswärtsspielen national und international mit von der Partie. Aktuell seien stets zwischen zehn und 15 Personen auswärts dabei. 15 der mehr als 100 Mitglieder waren zusammen addiert in mehr als 100 deutschen Fußballstadien und in 32 Ländern mit fast 125 "Grounds".

Timo Baumgartl überreichte Beck das VfB-T-Shirt und stellte sich vor. So wechselte er als Jugendlicher vom GSV Maichingen zum SSV Reutlingen und ein Jahr später in das Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart.