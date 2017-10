Albstadt "Kriegt er nichts, dann schlägt er zu"

Albstadt-Ebingen. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft und hat im Gefängnis gesessen. Seit Jahren trinkt er regelmäßig Wodka und Bier, hat Marihuana und "Spices", mit THC versetzte berauschende Kräutermischungen, deren Konsum verboten ist, geraucht und – ein weiterer Anklagepunkt – selbst Cannabis gezogen. Einem 15-Jährigen verabreichte er eine für die Suchtentwöhnung verschriebene Tablette, die ein starkes Schmerzmittel enthielt – der Jugendliche musste sich danach übergeben. Alle das gestand der Angeklagte gestern ein – im Gegenzug hatten sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht auf einen beschränkten Strafrahmen zwischen zwei und zweieinhalb Jahre verständigt.

Nur in einer Sache blieb der Mann vage: An die Prügel für den Rentner konnte er sich angeblich nicht erinnern. Der 58-Jährige war seinerzeit bewusstlos und mit Schlagverletzungen im Gesicht vor einem Supermarkt in der Schillerstraße aufgefunden, worden; was genau geschehen war, blieb unklar. Der Angeklagte, das Opfer und die mutmaßlichen Zeugen gehören der Trinkerszene an – entsprechend wirr sind manche Angaben. "Dazu kann ich nichts sagen, an dem Tag war ich doch sehr angestochen", erklärte der Angeklagte in der Verhandlung, und auch die Vernehmungsprotokolle geben keinen rechten Aufschluss. Der 39-Jährige erinnert sich laut eigener Aussage nur undeutlich, sich mit dem Rentner und zwei Kumpels in der Nähe des Supermarktes in der Wohnung einer Bekannten aufgehalten zu haben. Diese gab zunächst zu Protokoll, es sei in ihrer Wohnung zum Streit zwischen den Männern gekommen, und ergänzte später, einer der Männer habe sich auf der Straße vor dem Haus mit dem 58-Jährigen geprügelt.

Der wiederum konnte sich in der ersten Vernehmung durch die Polizei an gar nichts erinnern – außer dass er zur Tatzeit zwölf Bier intus hatte – und mutmaßte selbst, er sei gestürzt. Indes wurde im Albstädter Krankenhaus eine Augenverletzung, ein Nasenbeinbruch, Verletzungen am Jochbein und auf der Brust diagnostiziert; als ihm das in einer weiteren Vernehmung vorgehalten wurde, räumte er ein, geschlagen worden zu sein – und zwar vom Angeklagten.