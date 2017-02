Albstadt Neubau im Hof soll Abstand halten

Albstadt-Ebingen - Anwohner des Hofs, des Unteren Stadtgrabens und der Wilhelm-Dodel-Gasse, Befürworter des Erhalts historischer Bausub­stanz und Mitglieder Albstädter Kräuterkasten-Initiative - alles in allem ungefähr 30 Unterzeichner - fordern in einem Schreiben an das Landesamt für Denkmalpflege, nach dem Abbruch des Hauses Im Hof 18 und Unterer Stadtgraben 11 dafür Sorge zu tragen, dass der geplante Neubau den bisherigen Abstand zum Kräuterkasten auch künftig wahrt und nicht bis zur Baugrenze an das denkmalgeschützte Gebäude heranrückt.