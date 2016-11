Albstadt-Ebingen. Ein festliches Konzert unter dem Motto "Kostbarkeiten für Bratsche und Orgel" beginnt am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr in der Kirche St. Josef. Anna Tkatchouk an der Bratsche und Hans-Peter Merz an der Orgel spielen das bekannte Bratschenkonzert von Telemann sowie weitere Werke aus Barock und Romantik. Anna Tkatchouk studierte Geige und Bratsche an der Musikhochschule Gent sowie am Konservatorium in Maastricht. In ihrer noch jungen Karriere errang sie zahlreiche erste Preise, etwa beim Wettbewerb der "Jungen Solisten" in Luxemburg, beim "Internationalen Bratsche-Wettbewerb" in Maastricht und beim zweiten internationalen Beethoven-Wettbewerb in Krems. Seit September 2015 unterrichtet Anna Tkatchouk Violine und Viola an der Musik- und Kunstschule Albstadt, wo auch Hans-Peter Merz tätig ist.