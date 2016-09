Albstadt "Konsum-Erika" ist bestens bekannt im Ort

Jeder im Eyachtal-Stadtteil kennt "Konsum-Erika", die am 7. September 1926 in Weilstetten als erstes Kind von Karl und Lydia Schlegel zur Welt kam. Mit zwei Jahren zog die junge Familie wieder in den Heimatort des Vaters nach Laufen und bezog ein Eigenheim in der Steinstraße. Dort wuchs Erika Maier unbekümmert mit ihren Eltern und drei Geschwistern auf.

Nach der Schulzeit arbeitete sie zunächst in einem Ebinger Haushalt, absolvierte ab 1943 eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und arbeitete sehr engagiert in der Laufener Filiale des "Konsum", später "coop". Aufgrund ihrer guten Leistungen wurde ihr 1946 die Ladenleitung in der Margrethausener Filiale übertragen, und es verschlug die junge Laufenerin die Eyach aufwärts nach Margrethausen.

Die Umsätze stiegen in den Nachkriegsjahren rasch, und so konnte Erika Maier im Dezember 1954 einen neuen modernen Einkaufsladen als Chefin miteröffnen. Bis zu ihrem Ruhestand leitete sie viele Jahre den Lebensmittelladen, war 45 Jahre bei "coop" beschäftigt und gab vielen jungen Menschen in der Ausbildung das Rüstzeug für eine erfolgreiche Zukunft mit.