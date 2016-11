Albstadt Kommt Spielhalle nach Laufen?

Mehr Ordnung schaffen in einem Gebiet, in dem Wohngebäude, eine Autowerkstatt und ein ehemaliges Tanzlokal samt Parkplätzen stehen und das somit ein eher "heterogenes" Bild abgibt, wie die Stadtverwaltung meint: Das soll der Bebauungsplan "Balinger Straße – Gebäude 30 bis 44", den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei vier Enthaltungen gebilligt hat – freilich erst, nachdem Stadtrat und Ortsvorsteher Peter Landenberger im Auftrag des Ortschaftsrats Laufen darum gebeten hatte, das Plangebiet zu erweitern. So wird nun auch das Grundstück mit der Flurnummer 1297 einbezogen.

Ausdrücklich nennt die Stadt noch ein weiteres Ziel, nämlich dass in diesem Zusammenhang auch das Thema Vergnügungsstätten geregelt werden soll. Grundsätzlich wollen Stadt und Gemeinderat, wo immer möglich, Vergnügungsstätten und Spielhallen verhindern – auch am Ortseingang Laufen. Eine Veränderungssperre ist daher dort wirksam. Laut Baubürgermeister Udo Hollauer gab es für das betreffende Laufener Areal aber eine konkrete Anfrage und einen Antrag auf Errichtung einer Vergnügungsstätte, den die Stadt abgelehnt hat. Erlaubt hat sie hingegen den Antrag auf Einrichtung zweier Gastronomiebetriebe, baulich voneinander getrennt und bereits im Umbau begriffen. Die Krux bei der Sache: Bis zu drei Geldspielautomaten sind pro Gaststätte erlaubt – insgesamt also sechs in den betreffenden Räumen. In einer Vergnügungsstätte wären es laut Hollauer acht. Mit dem Bebauungsplan "Balinger Straße – Gebäude 30 bis 44" will die Stadt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche Ordnung innerhalb des Gültigkeitsbereichs schaffen, zu dem die Überschwemmungsgebiete größtenteils nicht zählen. Auf ihnen – die Eyach fließt unweit Richtung Balingen – ist es untersagt, neue Baugebiete auszuweisen.

Ein paar Bedingungen gibt es außerdem