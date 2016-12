Albstadt Kollektiver Kehraus in den Hallen

Albstadt-Tailfingen (vr). Mit dem so genannten "Abfliegen" hat der Luftsportverein (LSV) Degerfeld die Saison offiziell beendet. Wobei das Wort "Abfliegen" etwas irreführend ist: Statt dem Steuerknüppel hatten die LSV-Piloten Besen und Werkzeug in der Hand, machten Platz und Anlagen winterfest, bauten die letzten Flugzeuge ab und verstauten sie in den Anhängern, schnitten Hecken und Gehölze zurück. Die leeren Hallen und ihr Vorfeld wurden gefegt, die Anhänger der Segelflugzeuge gereinigt. Ein Teil der Helfer tauschte zu dem weitere der alten Hallentore aus, die seit geraumer Zeit schrittweise durch neue ersetzt werden. Zu dem Einsatz waren alle aktiven Mitglieder aufgerufen, rund 150 Flieger aus dem ganzen Landkreis und aus Nachbarkreisen.