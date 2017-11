Albstadt Klüpfel/Kobr mal ganz schnuck-elig

Albstadt-Tailfingen. Im Zelt sitzen sie und haben Angst. "Ich geh’ da it naus!" Und dann tun sie es doch, und zwar nicht mit leeren Händen: Zum Buch "In der ersten Reihe sieht man Meer" haben sie Sonnenschirm, Klappliegestuhl, Eisbox und Koffer dabei. Dumm nur, dass Michael Kobr lieber aus "Himmelhorn" lesen will, auch wenn darin keine sexy Italienerin vorkommt, sondern eine Sächsin, Sandy Henske, Sekretärin von Hauptkommissar Kluftinger. Und "gleich drei Mal Schweizer Wurstsalat mit viel Zwiebel".

Weil Volker Klüpfel aber so am Urlaubsroman hängt, müssen sie "spielerisch eine Lösung des Konflikts herbeiführen", wie immer, wenn sie keinen anderen Ausweg finden. Schnick, Schnack, Schnuck: "Himmelhorn" ist dran. Es geht um Leichen in den Bergen, einen Dicken, einen Quacksalber und Funklochprobleme, die Kluftinger und Dr. Martin Langhammer kreativ lösen.

Aber wie vertreibt man sich die Zeit bis zum Eintreffen der Kollegen? Mit Meer! So tritt Alexander Klein, 15, stark pubertierend und verpickelt, auf die Bildfläche – und will mitsamt seiner Familie im Auto über die Grenze bei Pfronten. Warum es dorthin ausgerechnet einen Wiener Grenzer im Vorruhestandspraktikum verschlagen hat? Passt irgendwie nicht. Also macht Klüpfel auf Anweisung Kobrs, der nach eigener Aussage seit 15 Jahren bei den Lesungen "die Fäden in der Hand" hat, einen Tiroler draus. Einen astreinen? Die "polyglotten, polygamen Albstädter" meinen: Ja. Bestochen mit Schleckmuscheln "nach Original 80er-Jahre-Rezept in China hergestellt".