Albstadt Kloster-Kickers holen den Pokal

Albstadt-Ebingen (janö). Sieben Mannschaften, mehr als 90 Spieler und ein Pater: So sieht die statistische Seite des Fußballturniers aus, das die Ministranten der katholischen Seelsorgeeinheit auf dem Ebinger TSV-Platz hinter der Mazmannhalle ausgetragen haben. In annähernd 20 Spielen ermittelten sie, welche katholische Kirchengemeinde die besten Fußballer hat. Gespielt wurde in zwei Altersgruppen, 13 Jahre oder jünger sowie 14 Jahre oder älter.