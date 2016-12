Albstadt Klinik setzt auf Unfallchirurgie

Wer sich in Albstadt den Arm oder das Bein bricht – was bei den momentanen Wetterverhältnissen durchaus im Bereich des Möglichen liegt – muss bisweilen mit längeren Transportwegen rechnen. Denn die nächsten unfallchirurgische Stützpunkte sind in den Krankenhäusern in Balingen und Sigmaringen, was gleich einmal eine halbe Stunde Fahrt bedeutet. Dies monierte auch zwei Gutachten, die von der Stadt Albstadt und dem Kreistag in Auftrag gegeben wurden.

Darauf wollen die Acura-Kliniken in Truchtelfingen nun reagieren. In ihrem neuen Anbau wurde deshalb ein fünf Millionen Euro teurer OP-Trakt geschaffen. Zudem entsteht hier ein neuer Intensivbereich. Er ist zweigegliedert und unterteilt sich in einen regulären Wachraum sowie einen Bereich, in dem besondere Intensivbetreuung angeboten wird. Zwei Pflegekräfte kümmern sich dort beispielsweise um einen Patienten. Hier können Patienten versorgt werden, bei denen es nach Operationen zu Komplikationen kommen könnte.

Der Zugang ist nur durch einseitig begehbare Schleusen möglich, eine besondere Lüftung sorgt für keimfreie Atmosphäre. Ein bis zwei Patienten können dort versorgt werden. Die zugehörigen Lager- und Sozialräume kommen im Altbau unter. Der Intensivbereich soll im Mai in Betrieb gehen.