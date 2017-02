Albstadt Klinik-Debatte: Frauen laden zur Kundgebung

Eingeladen hatte der Frauenverband Courage aus Balingen und das kommunalpolitische Bündnis Z.U.G. Albstadt. Gekommen waren sowohl Vertreterinnen von Frauengruppen und Organisationen, die ihre Unterstützung zugesagt haben, als auch Frauen, die sich keinesfalls mit dem Kreistagsbeschluss abfinden wollen, den Neubau einer Zentralklinik anzustreben. "Die Sache ist für uns nicht erledigt", lautete ihre einhellige Meinung. Insbesondere im Notfall, aber auch für Kinder und ältere Leute sei die wohnortnahe Krankenhausversorgung besonders wichtig. Patienten sollen als Menschen behandelt werden und nicht als "Kunden", mit denen man Gewinne erzielen will.

"Das Argument der roten Zahlen akzeptieren wir nicht", so der Tenor. "Und auch nicht, dass die Landesregierung noch 50 der derzeit bestehenden 250 Kliniken in Baden-Württemberg schließen will."

Dagegen rege sich auch an anderen Orten bereits Protest. Schließlich müsse medizinische Versorgung als Teil der Daseinsvorsorge wohnortnah gewährleistet werden. Zudem gehöre ein kinderärztlicher Notdienst für den Zollernalbkreis vor Ort und nicht nach Reutlingen oder Tübingen. Selbst wenn der Kreistag sich festgelegt habe, eine Zentralklinik anzustreben, sei die Sache noch lange nicht gegessen.