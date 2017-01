Albstadt Kleine Musik großer Meister

Albstadt-Lautlingen. Das Kodály Quartett wurde im Jahr 1966 von vier Studenten der Ferenc Liszt Akademie gegründet und benannte sich nach dem ungarischen Komponisten Zoltán Kodály. Das Ensemble erhielt bereits unzählige Preise, unter anderem ein Sonderdiplom des Internationalen Quartett-Wettbewerbs. Die vier Musiker sehen sich als Bindeglied zwischen ungarischer Volksmusik und den Menschen in aller Welt.

Sie spielen jedoch nicht nur ungarische Musik, sondern die kompletten Streichquartette von Beethoven, Haydn und Schubert. In diesem Jahr sind sie im Rahmen des Jubiläums ihres 50-jährigen Bestehens auf großer Welttournee und geben im Stauffenberg-Schloss in Lautlingen ein Konzert, bei dem sie das Streichquartett in B-Dur, KV 589 von Wolfgang Amadeus Mozart, das Streichquartett Nr. 4 von Kodálys engem Freund Belá Bartók und das Streichquartett in cis Moll, opus 131 von Ludwig van Beethoven spielen. Die Besetzung besteht aus Attila Falvay und Ferenc Bangó (Violine), János Fejérvári (Viola) und György Éder (Violoncello).

Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es an der Tourist-Information im Rathaus Albstadt, unter der Telefonnummer 07431/1 60 12 04 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Easy Ticket.