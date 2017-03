Albstadt Klatsch und Tratsch in Musik

Albstadt-Ebingen. Lustig, spritzig, voll pfiffiger Leichtigkeit und tänzerischer Rhythmik – ganz so wie es zur fünften Jahreszeit passt, fiel die Musik beim heiteren Konzert zur Faschingszeit mit Hans-Peter Merz an der Orgel und Pavel Janecek an der Trompete aus. Gleich das erste Stück "Kabarett" von Jean-Bernard Beauchamp, einem Tonschöpfer der Moderne, machte richtig Laune und versprühte viel Esprit.

Im zweiten Beitrag kam das Publikum in den Genuss vollsaftiger Verdi-Musik mit historischem Hintergrund: Die Fantasie über die "Sizilianische Vesper" glänzt mit vitalen Farbmischungen, die Organist und Trompeter mit Verve anrührten und in den Klangbildern ihrer Instrumente erstrahlen ließen.

Pavel Janecek – er studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen und unterrichtet seit Herbst 2015 an der Musik- und Kunstschule Albstadt – hat sich schon als Kind für die Trompete begeistert und entschieden. Trompete spielen heißt für ihn seither, sich täglich der Herausforderung zu stellen, jeden Ton auf seinem Instrument nicht nur richtig, sondern auch schön klingen zu lassen. Dass er das kann, zeigte sich im Verlauf des Faschingskonzertes: Pavel Janecek spielte seine Trompete mit Eleganz und Kraft, aber ohne übertriebenen Druck. Seine Tonsprache war flüssig und geschmeidig, sowohl in den langsamen als auch den vorwärtstreibenden, schnellen Tempi, seine Klangläufe griffen weit, was besonders in Georges Bizets "Serenade Espagnole" Eindruck machte.