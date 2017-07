Albstadt Klangliche Reise führt in die Barockzeit

Obwohl sie noch so jung sind, haben sie sehr viele Erfahrungen gesammelt als Solistinnen, Kammermusik-Partnerinnen, in nationalen- und internationalen Wettbewerben sowie als Meisterkurs-Teilnehmerinnen. Sie absolvieren ihr Studium in Deutschland und verschiedenen europäischen Ländern (Schweiz, Finnland, Österreich).

Seit ein paar Jahren wird ein neuer Studiengang an einigen Hochschulen angeboten mit dem ziemlich umständlichen, aber genau bezeichnenden Namen "Historisch informierte Aufführungspraxis". Eva Unterweger und Patrizia Bieber werden ihre erworbenen Kenntnisse und ihre Begeisterung in kreativen Zusammenhängen im Laufe eines Tages weitergeben.

Es wird einzeln und in Gruppen musiziert. Die Barockgeige und das Cembalo werden erkundet, es wird getanzt (barocke Tänze). Auch Instrumente aus der Zeit von Telemann werden unter der Führung von Ursula Eppler aus der Musikhistorischen Instrumentensammlung Jehle im Stauffenberg-Schloss besichtigt.

Beim Abschlusskonzert, am Ende des Workshops gegen 17 Uhr, werden auch einige Schüler aus der Förderung des Vereins "Spitzenklänge" dabei sein sowie die diesjährigen Teilnehmerinnen des Bundeswettbewerbes "Jugend musiziert". Der Eintritt ist frei. Spenden zur weiteren Förderung junger Musiker im Zollernalbkreis werden angenommen.