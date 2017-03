Albstadt Kirchturmdenken unbekannt

Albstadt-Margrethausen. Treffpunkte für die Jugend, an denen sich die jungen Leute aus Margrethausen, Pfeffingen und Burgfelden geschützt aufhalten und gemeinsame Zeit genießen können – das wünschten sich die Bürger der drei Stadtteile, die am Donnerstagabend zur vierten von fünf Bürgerwerkstätten gekommen waren. In keiner anderen Werkstatt sei dieses Thema so im Vordergrund gestanden, stellte Alfred Ruther-Mehlis vom In­stitut für Stadt- und Regionalentwicklung an der Hochschule Nürtingen-Geislingen (IfSR) fest, der mit seinen Kollegen und Mitarbeitern des Baudezernats Albstadt die Diskussionen an den Tischen moderierte.

Ganz wichtig ist den Bürgern, dass die Kindergärten in den drei Stadtteilen erhalten bleiben: für kurze Wege, ihre Magnetwirkung auf Familien, aber auch als Treffpunkte.

Dass Pfeffingen – der einzige der drei Stadtteile, der wenigstens noch eine Grundschule hat – auch diese behalten möchte, besteht sich von selbst: Die Ebinger Schulen, meinten einige, böten nicht das dörfliche Umfeld, das sich die Eyachtäler für ihre Kinder wünschen. Auch nach Tailfingen zieht es sie nicht so oft: zum Wochenmarkt gern, auch mal in die Eisdiele und für Besorgungen in die Läden, doch ansonsten sei der Berg zwischen Pfeffingen und Tailfingen doch eine Barriere, tendierten die Bürger der drei Stadtteile eher in Richtung Ebingen, resümierte Heidrun Fischer vom IfSR. Dennoch begrüßten alle die Aufwertung Tailfingens durch die aktuellen Baumaßnahmen.