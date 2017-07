Albstadt Kirchtürme sind fehl am Platz

Albstadt-Lautlingen. Natürlich nutzt Oberbürgermeister Klaus Konzelmann gerne die Gelegenheit, im Lautlinger Schloss für Albstadts Perlen zu werben, wenn schon mal der Tourismusminister des Landes Baden-Württemberg, Guido Wolf, und Klaus Brähmig, tourismuspolitischer Sprecher der Unions-Fraktion im Deutschen Bundestag, da sind. Die Chance, zum wiederholten Mal Kritik zu üben an kaum mahlenden Mühlen in Sachen Vesperhüttenkonzept, lässt sich Konzelmann aber nicht entgehen. "Wir nehmen jetzt den vierten Anlauf", sagt er. Dass es ihm dabei heiß wird, liegt nicht am Sommerwetter.

Auch den Hinweis, dass in den Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg alle Projekte, die den Tourismus voranbringen könnten, schneller und unkomplizierter umgesetzt würden, bringt Konzelmann unter: "Ich will nicht, dass es denen schlechter geht", betont der OB. "Es sollte nur gerecht zugehen im ganzen Land."

Ein Radweg-Problem hat Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller, soll seine kleine Gemeinde Beuron doch ein ordentliches Stück des Landesfernradweges in schwierigstem Gelände unterhalten, nur weil es ein paar Meter zu weit weg liegt von der Landesstraße und die Unterhaltspflicht des Landes nicht greift. Guido Wolf schreibt mit – das müsste sich doch regeln lassen. Schließlich, fügt Osmakowski-Miller hinzu, sei die Lage des Radwegs topografisch bedingt alternativlos, wofür die Beuroner nichts könnten.