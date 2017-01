Die jungen Turnerinnen der Ebinger Kirchgrabenschule haben das Kreisfinale von "Jugend trainiert von Olympia" gewonnen und dabei das Gymnasium Balingen und die Burgschule Meßstetten auf die Plätze verwiesen. Nun dürfen sie als Kreisvertreterinnen am Regierungsbezirksfinale teilnehmen, das am 21. Februar in der Mazmannhalle über die Bühne geht. Der Mannschaft gehören Zweitklässlerin Leni Gerth und die Viertklässlerinnen Carlotta Fuss, Julia Krasnik, Linn Gerth, Viktoria Schauermann, Adelina Zorn und Mia Metzger an. Foto: Gerth