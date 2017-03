Albstadt Kindernotdienst: Start im April noch nicht sicher

Zollernalbkreis. Das teilte Michaela Czempiel, eine der Initiatorinnen, am Dienstag mit. Demnach fordere die KV, dass die an der Notfallsprechstunde beteiligten Kinderärzte einen Vertrag unterzeichnen, bevor sie die Kindernotfallsprechstunde über die Notfallorganisationssoftware anmelden können. Ohne diese Anmeldung wäre die Notfallsprechstunde illegal. Mit der Unterschrift unter den Vertrag aber könnte der frühere Widerspruch gegen die Neuregelung des Notfalldienstes aufgehoben werden. Mit anderen Worten: Die Ärzte würden sich wieder dazu verpflichten, Notdienste in den Portalpraxen zu verrichten – zusätzlich zur Notfallsprechstunde in Albstadt. Davon sollten sie eigentlich entpflichtet sein.

Von diesem Vertrag, so Czempiel, sei "zu keinem Zeitpunkt vorher die Rede" gewesen. Man verhandele derzeit mit der KV, auch Landrat Günther-Martin Pauli sei im Gespräch mit deren stellvertretendem Vorstand Johannes Fechner. Die Forderung der KV könnte nun, so Czempiel, dazu führen, dass die Notfallsprechstunde am Ebinger Krankenhaus im Emma-Beck-Haus nicht wie geplant Anfang April starten könne. Ansonsten sei man organisatorisch auf einem guten Weg: Die Räume werden nach und nach gerichtet, das medizinische Material sei bestellt.