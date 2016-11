Albstadt Kinderausrüstungen sind besonders gefragt

In den vergangenen Jahren standen während der Ebinger Börse über 5000 Artikel zum Verkauf, und eine ähnlich große Warenmenge dürfte auch in diesem Jahr wieder zusammenkommen. Neben gut erhaltener Gebrauchtware aus privater Hand werden von lokalen Sportfachhändlern neuwertige Restposten und Auslaufmodelle, teilweise zu Schnäppchenpreisen, angeboten. Die Verkaufsquote der WSV-Börse betrug laut Angaben des Vereins in den vergangenen Jahren durchschnittlich 70 Prozent – sehr gefragt waren unter anderem Kinderausrüstungen.

Die Kunden der Ski- und Snowboardbörse können sich von ehrenamtlich tätigen sachkundigen Helfern aus den Reihen des Vereins beraten lassen; insgesamt 70 Mitglieder bietet der WSV auf, um für den reibungslosen Ablauf der Börse zu sorgen. Warenannahme und Verkauf sind am Freitag 25. November, von 14 bis 20 Uhr möglich, am Samstag, 26. November, wird ausschließlich verkauft, und zwar von 9 bis 17 Uhr. Bis 18 Uhr können Erlöse kassiert und nicht verkaufte Waren wieder abgeholt werden.

Weitere Informationen: www.wsv-ebingen.de