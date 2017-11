Albstadt Kinder sind von Fridolin begeistert

Vor zwei Jahren hat sie sich schließlich einen Ruck gegeben und begonnen, Bücher zu schreiben. Ihr erstes – "Die ALB-Detektive – Gefahrenzone Bikepark" – erscheint nun als E-Book im Knabe Verlag Weimar. Mittlerweile arbeitet sie jedoch bereits an ihrem achten Buch, hat unter anderem ein Manuskript in der Schublade liegen, in der sie autobiografisch von der Zeit berichtet, in der sie in Gran Canaria unterrichtet hat.