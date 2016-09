Albstadt Kinder lernen Musik

Albstadt. An der Musik- und Kunstschule Albstadt haben neue Lehrkräfte ihre Tätigkeit aufgenommen. Dalia Babkova, die in Litauen geboren und aufgewachsen ist, unterrichtet ab sofort "Musikalische Früherziehung" für Kinder zwischen viereinhalb und sechs Jahren. Als ausgebildete Musiklehrkraft bringt sie viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern sowie Eltern-Kind-Gruppen mit.