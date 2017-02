Albstadt Kinder im Kloster

Albstadt-Ebingen. Die katholische Seelsorgeeinheit Ebingen veranstaltet in den Fastnachtsferien eine Ferienfreizeit für Kinder ab sechs Jahren in St. Trudpert im Münstertal, die von Donnerstag, 2. März, bis Sonntag, 5. März, dauert. Die Kinder werden im Schwarzwald von Pfarrer Gog und seinem Team betreut; Gastgeberinnen sind die Ordensfrauen Schwester Johanna und Schwester Marie Therese, die schon zweimal zu Besuch in Ebingen waren – unter anderem auch beim Kinderfrühstück. Die Gäste von der Alb werden am Abendgebet und der Messfeier der Schwestern teilnehmen; für Freitag, 3. März, ist ein Ausflug mit der Bahn nach Freiburg vorgesehen, wo unter anderem das Münster besichtigt wird.