Albstadt Kinder helfen Kindern

Albstadt-Ebingen. Unter dem Motto "Kinder helfen Kindern" lädt die evangelisch-methodistische Kirche Albstadt zu einem besonderen Gottesdienst in die Pauluskirche in Ebingen ein. Am Sonntag, 12. Februar, ab 10.30 Uhr geht es um "Bildungshunger und Wissensdurst". Kinder des Kindergottesdienstes präsentieren das Missionsprojekt, in dessen Mittelpunkt Swasiland steht. Das zweitkleinste Land Afrikas liegt im Süden des Kontinents, hat 1,5 Milllionen Einwohner und eine Fläche, die kleiner ist als das Bundesland Hessen. Die evangelisch-methodistische Kirche will durch ihre Kooperation vor allem Kindern und Jugendlichen eine Zukunftsperspektive geben. In Kindergärten, Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen sollen die jungen Menschen durch eine verbesserte Bildung und die Anleitung zur nachhaltigen Versorgung mit Lebensmitteln gefördert werden.