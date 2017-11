Albstadt-Margrethausen. Traditionell veranstaltete die Kindertageseinrichtung in Margrethausen am Sankt-Martin- Tag einen Laternen- und Fackelumzug. Die Teilnehmer trafen sich im Schulhof der Gemeinde, wo die künftigen Schulkinder das Rollenspiel der Mantelteilung vorführten. Mit ihren selbst gebastelten Laternen liefen die Kinder, begleitet von den Erwachsenen, beim Umzug mit. Immer wieder sangen alle gemeinsam Laternenlieder. Danach lud die Kita und der Elternbeirat zu Glühwein, Kinderpunsch, Wurst und Muffins ein. In gemütlicher Atmosphäre ließ man den Abend bei Kerzenschein ausklingen.