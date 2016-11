Albstadt Kinder dürfen die Bibel spielerisch erleben

Einige Wochen nach dem Erscheinen der neuen Bibelübersetzung erklärt Engels, die Bibel sei vielleicht nicht mehr aktuell für die Kinder, sie werde es aber in dem Moment, wo man es ihnen vorspiele, wo sie es vorgelebt bekämen und selber etwas beitragen könnten. Zu sehen war das zum Beispiel an den Kelchen, auf welche die Bibelverse Matthäus 26 und 27 aufgeklebt waren. Die Kinder erzählten, dass sie häufig gar keine Bibel zuhause hätten oder aber den Inhalt nicht verstünden. Eine der Mitarbeiterinnen kommentierte: Genau das sei das Ziel der neuen Lutherbibel. Die Sprache werde einfacher und somit ansprechender und verständlicher für die Kinder und Jugendlichen, welche in ihrer Freizeit eigentlich fast nichts mehr mit der Kirche zu tun hätten.

Von diesem Desinteresse bleibt natürlich auch die KiBiWo nicht verschont. Ehemals nahmen täglich mehr als 100 Kindern teil – heute sind es nur noch 30 bis 40.