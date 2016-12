Die Siebenten-Tags-Adventisten haben sich an der ADRA-Hilfsaktion "Kinder helfen Kindern" beteiligt, die Pakete an Kinderheime in Bosnien und Herzegowina verteilt. 450 Adventgemeinden bundesweit unterstützen die Aktion, die 40 000 Kindern in Osteuropa Weihnachtsfreude schenkt. Die Albstädter Kinder freuten sich, den Kindern im Osten zu zeigen, dass sie teilhaben dürfen an der Festfreude. Spenden helfen bei der ärztlichen Versorgung. Foto: Grau