Albstadt Kinder arbeiten an der Drehbank

Die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren wurden von den Auszubildenden betreut – je ein Azubi kümmerte sich um zwei bis drei Grundschüler. Der Vormittag stand für die Azubis somit unter dem Motto "Lernen durch Lehren" – eine gewinnbringende Erfahrung für die jungen Leute. Gemeinsam bearbeiteten die Kinder unter der Aufsicht der Azubis Metallwerkstücke mit dem Ziel, kleine Metallversionen des bekannten Gesellschaftsspiels "Mensch ärgere dich nicht!" zu fertigen. Die Brettspiele nahmen die Kinder am Ende des Vormittags stolz mit nach Hause.

Die Exkursion spiegelt einen Teil des Bildungskonzepts der Grundschule Malesfelsen wider, deren Bestreben es ist, die Kinder bereits in jungen Jahren an naturwissenschaftliche und technische Themen heranzuführen und so deren Interesse zu wecken. Dadurch sollen vorhandene Begabungen frühzeitig erkannt und gefördert werden, denn schon im Kita- und Grundschulalter kann sich entscheiden, ob ein Kind später ein naturwissenschaftliches Interesse entwickeln wird.

Deshalb setzt die Grundschule Malesfelsen darauf, den Kindern die Teilnahme an einem solchen Angebot zu ermöglichen. Zu diesem Zweck besteht auch eine Kooperation der Grundschule mit dem Ausbildungsbereich der Firma Groz-Beckert. So haben die Kinder immer wieder die Möglichkeit, von Profis – also den Azubis und deren Ausbildern – zu lernen, sich auszuprobieren und ihre Fähigkeiten zu entdecken.