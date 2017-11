Albstadt Kevin Krunic nimmt das Ruder in die Hand

Aus Sicht von Jugendvorstand Jürgen Merz wurde das vergangene Spieljahr mit gemischten Ergebnissen abgeschlossen. Schmerzlich sei der U19-Abstieg aus der Verbandsstaffel. Einen weiteren Wermutstropfen brachte die Hallen-Meisterschaft: Nur einer Mannschaft gelang der Start bei den Endturnieren.

In den unteren Altersklassen sei der Verein breit aufgestellt, an Quantität und Qualität wachse Gutes zusammen, so Merz. Beschäftigt seien zwölf motivierte Trainer, die zum Besuch von Lehrgängen oder Erwerb von Lizenzen angehalten würden. Bei den Mädchen spielen drei Teams in Spielgemeinschaft mit Truchtelfingen. Als wichtigstes Projekt nannte Merz jenes im Bereich Kinderschutz zur Vorbeugung sexualisierter Gewalt im Sportverein.

Die einstimmige Entlastung für den geschäftsführenden Vorstand und den Vorstand Finanzen führte der stellvertretende Bürgermeister Friedrich Pommerencke herbei. Er bezeichnete den FC 07 als wertvollen Repräsentanten der Sportstadt Albstadt.

Bei Teil-Neuwahlen wurden alle Ämter besetzt: Neuer geschäftsführender Vorstand ist Kevin Krunic, Vorstand Marketing Carmen Herter, Vorstand Junioren Jürgen Merz, Vorstand Verwaltung Markus Conzelmann und neuer Vorstand Sport II Rolf Niggel. Kassenprüfer bleibt Karl-Friedrich Beck.

Für 50-jährige Mitgliedschaft im FC 07 Albstadt ist Jürgen Binder bei der Hauptversammlung mit der Ehrennadel in Gold geehrt worden. Seit 40 Jahren hält Peter Grun dem Verein die Treue. Gerd Krug, Michael Conzelmann, Paul-Gerhard Conzelmann, Uwe Hinz, Wernfried Klädtke, Heiko Klaiber, Joachim Linder, Oliver Müller und Karl-Heinz Weißenbach sind seit 25 Jahren Mitglied.