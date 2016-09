Albstadt Kerzen leuchten den Oktober ein

Albstadt. Mit einer Kerzenzeremonie, der sogenannten Lucia-Aktion, gedenkt die Frauenselbsthilfe nach Krebs (FSH) traditionell am 1. Oktober in vielen Städten und Gemeinden der an Brustkrebs Verstorbenen. Auch die FSH-Gruppe aus Albstadt und Umgebung beteiligt sich alljährlich an der Aktion und wird am Samstag um 18.30 Uhr in der Nikolauskirche in Hossingen Kerzen anzünden und diese nach einer kleinen Andacht zum Gräbelesberg tragen. Dort "leuchten" sie gemeinsam den Oktober und den Herbst ein.