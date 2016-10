Albstadt Keine Zeitzeugen in Sicht

Wo bleiben die Zeitzeugen? Trotz der erfreulichen hohen Zahl von Zusagen auf aktive Mithilfe kann nicht übersehen werden, dass unter den Teilnehmern dieser Gründungsversammlung so gut wie kein Zeitzeuge dabei war, also aus Familien jener zahlreichen Fabriken, welche in der Hauptsache von 1890 bis 1980 mit der Erfindung und Herstellung vor allem alltagstauglicher, dazu modischer Textilien so geballt Erfolgsgeschichten geschrieben haben wie sonst nirgendwo in Deutschland.