Albstadt Keine Stelle für Ornithologen

Dass die Stadt speziell um die letztgenannte Ausgabe nicht herumkommt, war im Gemeinderat unstrittig. Hirnau wird gebraucht, das Projekt ist überaus aufwendig, und die Stadt hat ein Interesse daran, dass am Ende die Qualität stimmt. Das räumte auch CDU-Stadtrat Matthias Strähler ein – aber dass die Planer im Technischen Rathaus angesichts eines kleinen Projektes wie Schlossberg/Lessingsstraße die Waffen streckten, leuchtete ihm nicht ein. Sein Fraktionskollege Olaf Baldauf erkundigte sich, ob die städtischen Planer nicht wenigstens die Vorbereitung der Vorhaben in Eigenleistung übernehmen könnten. In seiner Replik verwies Baubürgermeister Udo Hollauer auf die Arbeitsüberlastung seiner Mitarbeiter – trotz neuer Stellen seinen die Kapazitäten nicht groß genug fürs Pensum: "Es ist nun mal so – ich habe keinen, der mir die Lessingstraße macht."

Siegfried Schott von den Freien Wählern nannte einen der wichtigsten Gründe für Vergabe an Externe: Die Anforderungen an Planungen sind mittlerweile so hoch geworden, dass in den Ämtern die Expertise fehlt: "Ornithologen haben wir nun mal nicht." Oberbürgermeister Klaus Konzelmann ergänzte, die Spezialisten, die heutzutage benötigt würden, könne sich keine Kommune leisten, und Hollauer zeigte mit dem Finger auf den Schuldigen: "Der Gesetzgeber – inzwischen verlangt jeder ein Alibi-Papier, um nur ja auf der sicheren Seite zu sein."