Albstadt-Margrethausen. Den Tod der ältesten Einwohnerin von Margrethausen, Anna Bott, die kurz vor ihrem 102. Geburtstag verstorben ist, hat Ortsvorsteher Thomas Bolkart in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zum Anlass genommen, das Thema Friedhofgestaltung anzuschneiden. Konkret geht es um die Rasengrabfelder. Dort sollen keine Platten als Gehwege verlegt werden, was dem Ortschaftsrat 1500 Euro an Eigenverfügungsmitteln spart. Warum, erklärte Jürgen Göhner vom Betriebsamt: Wenn Särge zusammenbrächen, sinke auch der Boden ein. So sei die Oberfläche und mit ihnen die Platten ständig in Bewegung – sie würden dadurch zu Stolpersteinen. Der Platz für die Urnenstelen, so Bolkart, werde aber mit Platten befestigt.