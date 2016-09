Albstadt "Keine 30 Jahre mehr warten"

Albstadt-Lautlingen. "Für die zügige Verwirklichung der Lautlinger Südumfahrung" setzt sich – so steht es auf dem beiliegenden Informationsblatt zu lesen – die gleichnamige Interessengemeinschaft ein, und zwar mit Unterschriftenlisten, die in einigen Geschäften und Lokalen seit kurzem ausliegen. "Ein Großteil von uns sind direkte Anwohner der Ortsdurchfahrt", heißt es auf dem Beiblatt. "Wir möchten die Albstädter Bürger ehrlich und sachlich über das Projekt informieren."

Seit 30 Jahren werde diskutiert und geplant. "Nun möchten wir nicht mehr länger warten. Das Ziel, die Ortsumfahrung der Bundesstraße 463 tatsächlich zu bekommen, ist in greifbare Nähe gerückt." 2014 sei der Sichtvermerk im Bundesverkehrsministerium erteilt, das Projekt 2016 in den "vordringlichen Bedarf" des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen worden. 2017 könne das Planfeststellungsverfahren beginnen.

Im nächsten Absatz definiert die Interessengemeinschaft, was sie erreichen will: "Die Südumfahrung als bestmögliche Lösung, wie bereits 1996 vom Gemeinderat und 1998 vom Regierungspräsidium Tübingen, dem Landratsamt Zollernalbkreis und der Stadt Albstadt beschlossen", außerdem "eine Lösung, die innerhalb der nächsten zehn Jahre Aussicht auf Realisierung hat", die "Verbesserung der überregionalen Anbindung Albstadts", die "Entlastung von Lärm, Dreck und Gestank" für die Anwohner in der Laufener Straße und Ebingertalstraße, darüber hinaus "die Möglichkeit, ohne Lebensgefahr in Lautlingen die Straße zu überqueren", "keine Staus im Ortsgebiet" sowie "die Chance zum Zusammenwachsen des durch die Bundesstraße in zwei Hälften gespaltenen Ortes" und "ein finanzierbares und gut geplantes Projekt, das alle aktuell geltenden Richtlinien und Vorgaben erfüllt".