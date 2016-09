Albstadt Kein Schlag durch gordische Knoten

Albstadt-Ebingen. Interesse und Freude der Gemeindeglieder waren sichtlich groß, als sich Walther Seiler, der neue Pastor der evangelisch-methodistischen Gemeinde, in der Pauluskirche mit Hilfe von Handpuppenhund "Lasse" den Weg in die Herzen der Menschen bahnte. Die vorlaute Handpuppe ist gespannt auf Leute mit "kaputten Händen", so genannten "Teil-Fingern", und auf feurige Mädchen, die "Pfeffinger". Schließlich gehören zum fusionierten evangelisch-methodistischen Kirchenbezirk Albstadt die Gemeinden Ebingen, Tailfingen, Pfeffingen und Meßstetten.

Walther Seiler, der mit Ehefrau Monika, den erwachsenen Kindern Christian und Franziska sowie Hund "Pep" – "von ihm habe ich gelernt: Wir sollten alle Originale sein" – und sieben Hühnern kommt, übernimmt nach der Verabschiedung der Pastoren Rolf Held und Martin Metzger also eine größere Verantwortung und punktete in seinem ersten Gottesdienst mit reichlich Humor. Walther Julius Heinrich Seiler, dem irgendwann in einer Urkunde "zum Glück die weiteren Vornamen Hartmut und Manfred verloren gegangen sind", wirkte außerdem authentisch, kompetent und zupackend.

Den "gordischen Knoten", den er seinem Abschleppseil verpasst hatte, durchschlug er nicht mit dem Schwert, sondern öffnete ihn, indem er die Menschen an beiden Enden aufeinander zuführte – etwas, was dem gebürtigen Ansbacher wichtig scheint.