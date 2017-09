Albstadt Kein Interesse an der Rettung

Albstadt-Onstmettingen. Ein Funken Hoffnung, dass die ehemalige Weiherschule in Onstmettingen doch erhalten werden könnte, glimmte in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf: In der Bürgerfragestunde meldete sich Leonhard Sassmannshausen zu Wort, der das Gebäude – bis vor kurzem noch Heimat der Stadtbücherei – zusammen mit seinem Bruder kaufen und renovieren möchte.