Albstadt Kein Ende der Ämterhäufung in Sicht

Fritschis Frau Christina ist wie gehabt stellvertretende Abteilungsleiterin und Schriftführerin; auf dem Posten des Jugendleiters wird Thomas Fritschi von Ikbal Karaoglanoglu abgelöst. Auch dieser hat damit zwei Ämter; er unterstützt nämlich auch noch Gerätewart Jochen Haasis als dessen Stellvertreter. Die Kasse prüfen Christina Fritschi und Meriton Alijaj, dessen Bruder Merilind künftig Jugendsprecher ist.

Positiv bewertete Fritschi die große Zahl der Helfer, die bei der Boxveranstaltung im Oktober Hand anlegten. Kritisch kommentierte er die nicht allzu ausgeprägte Bereitschaft der Aktiven, bei Wettkämpfen in den Ring zu steigen. Auch dieses Problem ist nicht neu.

Fritschis Berichten in den Funktionen von Jugendleiter, Trainer, Passivensprecher, Pressewart und Kassierer folgten die seiner Frau, die Wahlen und schließlich die Ehrungen. Für besonderen Trainingsfleiß wurden die männlichen Jugendlichen Merilind Alijaj, Rohulla Esmatyar und Sadegh Salehi, die Boxerinnen Simone Fröhling, Morena Montalbano und Jana Jehle sowie die männlichen Aktiven Meriton Alijaj, Ikbal Karaoglanoglu und Toni Alvarado-Quezada ausgezeichnet. Abschließend gab Fritschi bekannt, dass er vom Boxverband die Zusage für eine weitere Boxveranstaltung erhalten hat. Sie soll am 25. November in der Schlossberghalle über die Bühne gehen.