Albstadt Katholische Kirchengemeinden feiern Fest gemeinsam

Die Eucharistiefeier beginnt um 9.30 Uhr in der Kirche St. Josef. Danach beginnt die Fronleichnamsprozession mit dem Allerheiligsten in der Monstranz – sie führt über die Sonnenstraße zum ersten Stationsaltar auf dem Parkdeck Marienheim, weiter über die August-Sauter-Straße, die Gartenstraße zum zweiten Stationsaltar am Pfarrhaus, von dort über die Kastanien und die Sonnenstraße zum dritten Stationsaltar am Eingang in die Kirche St. Josef. Die vierte Station und der Abschluss ist in St. Josef.

An der ersten, zweiten und dritten Station wird ein Prozessionsaltar errichtet und ein Blumenteppich gelegt. Das Städtische Orchester Albstadt begleitet die Eucharistiefeier und die Prozession mit Liedern aus dem Gotteslob. Die Erstkommunionkinder nehmen im Kommunionkleid ohne Kerze an der Fronleichnamsfeier und der Prozession teil. Zum Blumenstreuen während der Prozession sollten sie Körbchen mit Blumen mitbringen. Ein gemeinsamer Platz für die Kommunionkinder ist in St. Josef vorgesehen.

Nach Abschluss der vierten Station in St. Josef gibt es Mittagessen vom Grill im Gemeindesaal von St. Hedwig. Um 15 Uhr beginnt eine Eucharistieandacht in St. Josef.