Albstadt Kammermusik mit Profi-Blechblasensemble

Mit dem neuen Weihnachtsprogramm ist Classic Brass ein wahres Meisterstück gelungen: Eine stimmungsreiche Abfolge mit musikalischen Glanzpunkten der schönsten Zeit des Kirchenjahrs. Das Programm nimmt auf, was sich in dem mitreißenden Lied "Machet die Tore weit" bündelt: die Aufforderung, die Türen der Herzen aus den Angeln zu heben, um einem Gast zu zeigen, wie sehr er willkommen ist. Denn es ist kein Geringerer als Jesus Christus, der Sohn Gottes.

Darauf können sich die Musikfreunde freuen: auf deutsche und internationale Weihnachtslieder, Auszüge aus dem "Weihnachtsoratorium" und dem "Messias" sowie auf instrumentale Weihnachtsklassiker und andere Weisen. Kurz: Anhänger klassischer Musik sollten sich das Weihnachtskonzert von Classic Brass nicht entgehen lassen.

Karten kosten im Vorverkauf zwischen zehn und 15 Euro. Es gibt sie bei Nathanael Gonser in Tailfingen, Telefon 07432/32 72, beim Schwarzwälder Boten in Ebingen, Telefon 07431/9 36 40, in der Buchhandlung Alpha in Meßstetten, Telefon 07431/ 9 48 25 36 sowie in ReserviX-Vorverkaufsstellen. Restkarten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. Sie kosten zwischen zwölf und 17 Euro.