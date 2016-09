Albstadt Kaiser plädiert für Beteiligung

Der Fragenkatalog liegt schon in Tübingen

Dass Lautlingen "sehr stark belastet" sei, ist Kaiser wohl aufgefallen. Er hat deshalb erst am Dienstag mit Chris Kühn, dem Tübinger Bundestagsabgeordneten und Bauexperten der Grünen, telefoniert und erfahren, dass er einen langen Fragenkatalog ans Regierungspräsidium Tübingen geschickt, aber noch keine Antworten erhalten habe. Kühn wolle dadurch klären, wie die Rahmenbedingungen aussehen und ob es möglich sei, verschiedene Modelle für die Ortsumfahrung zu diskutieren.

Als "erfreulich" bezeichnet es Kaiser, dass es einen Konsens darüber gebe, "dass etwas geschehen muss", und betont: "Wenn eine Region gemeinsam hinter einem Projekt steht, hat sie in der Regel bessere Chancen."

Für sinnvoll, ja notwendig erachtet der Schatzmeister freilich eine "Bürgerbeteiligung im vernünftigen Rahmen" – schon um die Diskussion zu versachlichen. Ein solcher Bürgerbeteiligungsprozess müsse freilich von einer neutralen Stelle organisiert werden – nicht etwa vom Regierungspräsidium, das als Planungsbehörde in dieser Sache parteiisch sei. "Viele zu Wort kommen lassen" lautet das Rezept des Schatzmeisters, dessen Partei "solche Beteiligungsprozesse so wichtig" seien, um die Menschen einzubinden. Andernfalls kämpfe jeder nur für seine Interessen und die Gesellschaft drohe auseinander zu fallen.

Bei Erwin Feucht, dem Balinger Stadtverbandsvorsitzenden der Grünen, im Frühjahr Landtagskandidat für den Wahlkreis Balingen, und seiner Zweitkandidatin Uta Schenk rennt Kaiser mit dieser Ansicht offene Türen ein. Beide verfolgen die Diskussion in Lautlingen interessiert und schließen sich Kaiser an, der dazu rät, eben jene Diskussion um Alternativen zu führen: "Dazu ist noch Zeit", so Kaiser mit Blick auf den Stand des Verfahrens. "So sehr pressiert es nicht."