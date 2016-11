Albstadt Kaffee auf dem Flur

Albstadt-Lautlingen. Handarbeiten, selbstgemachte Spielwaren, Eingemachtes und vieles andere mehr wurde auf dem Martinimarkt angeboten, den der Waldorfkindergarten Albstadt in der Lautlinger Straße veranstaltet hat – am Ende des Tages war fast alles ausverkauft. Zeitweise war das Haus so voll, dass der Kaffee im Stehen auf dem Flur getrunken werden musste. Die Kinder durften basteln, während Eltern, Großeltern und Verwandte von andeen Eltern mit selbst gebackenem Kuchen bewirtet wurden.