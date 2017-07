Albstadt Kämpfer mit Weitblick und Humor

"2002 kam dann mein Abstieg – rein topografisch gesehen", sagt der 65-Jährige, dem der Schalk gern im Nacken sitzt. Denn die Lutherschule – damals noch Grund-, Haupt- und Werkrealschule – zu leiten, war für Schurr nicht nur Karrieresprung, sondern auch Erfüllung. "Am Anfang musste ich kämpfen, aber als Sportler bin ich Kämpfen gewohnt", kommentiert er die Tatsache, dass die Innenstadtschule mit ihrem hohen Migrantenanteil – bis zu 17 Nationalitäten waren es in Spitzenzeiten – nicht eben den besten Ruf hatte, wenn auch nur bei jenen, die sie nicht kannten. Denn die Integrationsarbeit, die an der Lutherschule geleistet wurde und wird, sucht ihresgleichen und kommt damit nicht nur den weiterführenden Schulen, sondern allen Albstädtern zugute.

Schurr weiß das, und auch wenn diese Leistung für ihn und seine Kollegen – "überdurchschnittlich fleißige und begabte", wie er betont – selbstverständlich ist: Ein bisschen mehr Unterstützung und den Besuch der Stadträte vor der Entscheidung, die Haupt- und Werkrealschule zu eliminieren, hätte er sich vor drei Jahren schon gewünscht.

"Seit ich hier bin, haben wir nur Baustellen, die erst jetzt geschlossen worden sind", sagt Schurr mit Blick auf diverse Umbauten, die energetische Sanierung, die neue Küche, den neuen Physikraum und den Pausenhof mit seiner abenteuerlichen Spiel- und Kletterlandschaft. Eine echte Baustelle sei freilich auch seit 2014/15 die Integration der Schüler von der Lammerberg-Grundschule in den "Grundschulcampus Lutherschule" gewesen: "Die dortigen Eltern wollten keinen Ganztagsbetrieb", an der Lutherschule dagegen war er längst Standard. Zum Mittagessen in der Mensa kommen die tägliche Hausaufgabenbetreuung und 17 weitere Angebote und AGs, auch dank Kooperationen mit der Stadtbücherei und Vereinen wie dem FC 07 Albstadt.

Inzwischen nutzen 61 Prozent der 240 Schüler die offenen Angebote zwischen 6.45 und 16.45 Uhr, die sich Schurr und seine Frau Bärbel – auch sie ist Schulleiterin: an der Grundschule Hausen – für ihre zwei Söhne Dominik und Patrick seinerzeit auch gewünscht hätten.

Im Eigenheim am Lammerberg – für Schurr das "schönste Wohngebiet Albstadts, weil die Sonne ums Haus läuft" – sind sie groß geworden, und dort will Wolfgang Schurr auch bleiben. Er fühlt sich selbst längst als Albstädter, war Vereinsvorsitzender des Tennisclubs und der DLRG Burladingen, bei der er heute noch als Übungsleiter tätig ist, und schätzt seinen Freundeskreis, zumal der stets eine wichtige Funktion hatte: "Man muss auch mal mit anderen als mit Lehrern zusammen sein", lautet sein Credo. "Der Erholungswert liegt in der Vielseitigkeit und in der körperlichen Betätigung."

"Ein Glücksfall, ein ganz toller Bursche"

Der Lutherschule will Schurr freilich als Mitglied im Förderverein treu bleiben, "und Andi Beck wird mich auch nicht rauswerfen, wenn ich ab und zu Schulluft schnuppern möchte", sagt Schurr lachend. Zumal er gut mit seinem bisherigen Konrektor kann: "Er ist ein Glücksfall für die Lutherschule, ein ganz toller Bursche."

Fürs Reisen, etwas ins Baltikum und nach Skandinavien, will sich Schurr gleichwohl mehr Zeit nehmen als bisher. Zumal er schon als Student auf einer langen Studienreise im R4 durch die Türkei, bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau, in den 1970er Jahren in Nordafrika und auf Rucksackreisen durch Südamerika gemerkt hat, wie wichtig es ist, andere Kulturen kennenzulernen. Vielleicht war genau das die beste Schule für den Rektor der kunterbunten Lutherschule. Die ohne ihn noch nicht so recht vorstellbar ist.