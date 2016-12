Albstadt Juli ist der Monat des Nacktmulls

Albstadt-Ebingen. Als Museumspädagoge hat Andreas Christian Beck – den zweiten Vornamen kürzt er gerne mit "Chr." ab – bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad in Albstadt erlangt, zumindest bei seiner Klientel: Mehrfach hat er im vergangenen Jahr Kindern im Kunstmuseum und im "jungen kunstraum" gezeigt, was Kunst alles sein kann, und sie danach im "mini-mal" selbst machen lassen. Indes erfuhren die jungen Künstler dabei allenfalls en passant, dass ihr Betreuer und Anleiter selbst zur Zunft gehört: Andreas Christian Beck ist in Ebingen aufgewachsen und zur Schule gegangen; von 2007 bis 2014 hat er – abgesehen von einem einjährigen Budapester Intermezzo – Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studiert.

2014 war das Studium beendet und Andreas Christian Beck staatlich examinierter Künstler mit der Option, in den Schuldienst zu treten. Das hat er derzeit nicht vor: Er will versuchen, als freischaffender Künstler zu bestehen. 2016 wurde er mit einem Aufenthaltsstipendium in Altena im Sauerland bedacht; außerdem nahm er am 26. Sächsischen Druckgrafik-Symposion in Hohenossig teil – "Symposion bitte mit ›on‹! Auf die altgriechische Bedeutung ›Trinkgelage‹ legen sie dort größten Wert." Was derzeit in der Leipziger Oper gezeigt wird, ist der Ertrag dieses Monats.

Den des halben Jahres im Sauerland können die Ebinger Kunstfreunde jetzt gedruckt bewundern und käuflich erwerben: Beck und der Verein Werkstatt Altena haben einen Kalender mit Druckgrafiken des jungen Künstlers – Beck ist vorgestern 30 geworden! – publiziert. Die Auflage beträgt 500 Exemplare; davon wurden etwa 100 in Altena als Jahresgabe des Vereins verteilt; rund 250 weitere hat Beck in seine Heimat mitgenommen und vertreibt sie dort über die Buchhandlungen Grotz und Osiander sowie das Kunstmuseum. Acht Euro kostet ein Exemplar; wer es am Weihnachtsmarktwochenende im Museum oder an dessen Stand gegenüber dem Rathaus erwirbt, fördert dadurch mittelbar die Bildung: Zwei Euro pro Kalender werden für den jungen Kunstraum abgezweigt.