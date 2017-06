Albstadt Jugendliche sollen mehr beteiligt werden

Gesagt, getan. Der Name – siehe oben – wurde in einer Brainstorm- und einer Umfragerunde an den Schulen ermittelt; als Kommunikationsplattform soll eine Internetseite dienen, um die sich derzeit die in der Technologiewerkstatt beheimatete Firma Telenorma kümmert – erste Entwürfe sollen in Kürze vorliegen. Wieso Internetseite und nicht Facebook oder Whats­App? Die Stadt reist mit Gepäck, sie will der Jugend gegebenenfalls auch konkrete Baupläne präsentieren können, und dafür eignet sich das Internet – auch nach Ansicht der Jugendvertreter – besser als die sozialen Medien.

Und das Logo? Haben die jungen Leute selbst entworfen: 38 Entwürfe waren der Ertrag des Wettbewerbs, an dem sich neben den Albstädter Schülern auch die der Balinger Philipp-Matthäus-Hahn-Schule beteiligten. Ausgerechnet drei von diesen haben abgeräumt: Der mit 100 Euro dotierte erste Preis geht an Jan Kleinmann aus Bisingen, der mit 50 Euro dotierte zweite an Marwin Gfrörer – noch ein Bisinger – und der dritte – 25 Euro – an Laura Fischer aus Frommern.

Zur Teilnahme animiert hatte die Drei ihr Computertechniklehrer Markus Butz. Den hat die Erfahrung gelehrt, dass nichts so motivierend auf Jugendliche wirkt wie Projektarbeit, die mehr als nur eine Fingerübung ist: "Konkret muss es sein – und möglichst etwas Konkretes bringen." Lea Ringwald und Wolfgang Schuldis werden den Ratschlag in den nächsten Runden der Jugendbeteiligung beherzigen.