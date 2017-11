Albstadt Jugend und "heiliger Krieg"

Albstadt-Ebingen. Um Religion und Radikalisierung ist es am Montagabend in der Bibliothek der Hochschule Albstadt-Sigmaringen gegangen. Im Rahmen der Literaturtage las Benno Klöpfer aus seinem Jugendbuch, das in Kooperation mit Peter Mathews entstanden ist.

Klöpfer, der als Wissenschaftlicher Analyst für den Verfassungsschutz tätig ist, ergänzte die Lesung mit Fotos aus seiner beruflichen Tätigkeit und erklärte, wie seine fiktive Geschichte sich ganz nah an der Realität entwickelt hat.

Im Roman beschreiben Klöpfer und Mathews die Radikalisierung eines jungen Mannes aus Deutschland. Kadir, Sohn türkischstämmiger Eltern, gerät in die Fänge der "Brüder vom Kulturverein". Er rutscht immer tiefer in die islamistische Szene hinein, bis er sich schließlich von Hamburg aus aufmacht, um in Syrien für den IS zu kämpfen.