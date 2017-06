Albstadt Jubiläumsfest: Zehn JahreKunst-Werk-Haus

Albstadt-Ebingen. Mit einem Sektempfang beginnt die Jubiläumsfeier im Kunst-Werk-Haus am Ziegelplatz am Sonntag, 18. Juni, um 11 Uhr. Zum Brunch erklingt Musik, und danach lassen Lothar Stawinoga und Uta Schenk die Geschichte des Kunst-Werk-Hauses Revue passieren. Von 14 bis 16 Uhr sind die Ateliers geöffnet: Irene Adamik zeigt Arbeiten mit Rost, Waltraud Edele Tangeln, Nicole Golubovic ein Mosaikbild, Isabel Kuczynski Upcycling-Kunst, Brigitte Stein Töpferarbeiten und Michael Wendel bemalte Jeans. Außerdem stellen Rolf Jahnke, Uta Schenk und Erna Wolff aus. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.