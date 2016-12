Albstadt Jetzt wird alles genau geregelt

Laut Verwaltung besitzen derzeit 22 Tailfinger eine solche Sonderparkgenehmigung, weitere acht, welche die Voraussetzung erfüllen, haben sie beantragt. Die Stadt geht aber davon aus, dass eine konsequente Parküberwachung zu einem Anstieg führen wird – etwaige Nonchalance in Sachen Kontrolle soll der Vergangenheit angehören.

Allerdings dürfen auch amtlich anerkannte Bewohner ihr Auto nicht überall abstellen, sondern nur auf für eine Mischnutzung freigegebene Kurzzeitparkplätzen: 20 sollen auf der Ostseite der Oberen Bachstraße, elf in der Johannes-Feyrer-Straße, 23 in der Langen Straße – aber nicht vor der Metzgerei Alt – , 20 in der Ritterstraße, sechs auf der Westseite der Wasenstraße, zwölf in der Moltkestraße und acht im westlichen Abschnitt der Ludwigstraße ausgewiesen werden. Macht zusammen 100 Bewohner- respektive Mischparkplätze; die Zahlen können sich allerdings noch geringfügig ändern.

Bleiben die Pendler, die in der Stadtmitte arbeiten, aber außerhalb wohnen. Ihnen empfiehlt die Stadt, in den Grenzbereichen der Innenstadt zu parken, also in der Petrusstraße, der Martin-Luther-Straße mit Ausnahme des Bücherei-Blocks, der Thaliastraße und am Thaliaplatz – dort bleibt das Parken ungeregelt.

Wem das zu weit ist, der kann auf dem Parkplatz "Alte Bismarckschule einen Stellplatz mieten – günstig, wie die Stadt verspricht. Derzeit ist dort Platz für 19 Autos, eine Erweiterung in Richtung Sedanstraße um acht Plätze wäre denkbar. Außerdem erwägt die Stadt, 20 Parkplätze auf dem Parkdeck "Am Markt", die derzeit nicht dauergenutzt werden, ebenfalls zu vermieten, und in der Hechinger Straße weitere 85 bis 90 Stellplätze für Bewohner und Pendler zu schaffen.

Für die Besucher des Maschenmuseums reserviert ist während der Öffnungszeiten der benachbarte Parkplatz – wenn das Museum zu ist, können auch Anwohner dort parken. Die Parkplätze vor dem Dienstleistungszentrum sind Privateigentum; ihre Einbeziehung in die Parkraumbewirtschaftung würde das Einverständnis der Eigentümer voraussetzen, um das sich die Stadt bemühen will.

Karl-Heinz Frohnert (Freie Wähler) schlug in der Sitzung vor, durch Markierung der Parkplätze zu verhindern, dass ein Auto zwei der Längsparkplätze in der Hechinger Straße belegt. Friedrich Pommerencke (CDU) plädiert dafür, jede Chance zu nutzen, neue Parkplätze zu schaffen.